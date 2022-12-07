Уряд Франції перебуває в режимі підвищеної готовності через можливі відключення електроенергії

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн надіслала лист всім компетентним органам влади із вимогою підготувати місцеві плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок раптових відключень електроенергії взимку.

Про це повідомляє EURACTIV France, пише "Європейська правда".

Як йдеться в листі, потенційне відключення електроенергії буде обмежено конкретними місцями та триватиме не більше двох годин за один раз, із попереднім повідомленням за три дні до відключення.

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Вразливі групи населення та заклади підвищеного ризику, такі як лікарні та служби швидкої допомоги, не повинні постраждати від відключень, хоча школи, можливо, доведеться закрити на кілька годин, підтвердив у вівторок міністр освіти Пап Ндьяй.

Між тим, критика щодо того, як уряд керуватиме розподілом енергії у зимовий період, посилилася. Уряд звинувачують у непідготовленості та "енергетичній безвідповідальності".

У вівторок у кулуарах саміту ЄС-Західні Балкани президент Франції Еммануель Макрон також спробував вгамувати обурення, попросивши державні органи та політичних лідерів "не керуватися страхом".

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Він закликав уряд та енергетичних операторів "робити свою роботу" і сказав, що розраховує на те, що громадяни вживуть заходів щодо скорочення особистого споживання енергії.

На початку цього року Борн поставила за мету скоротити споживання енергії компаніями та приватними особами на 10%. За даними уряду, споживання енергії вже скоротилося на 7%, навіть з урахуванням нижчих температур.

Французькі ЗМІ публікують статті про те, як підготуватися до відключень електроенергії, пропонуючи купувати свічки, залишати холодильники та морозильні камери закритими та заряджати мобільні телефони.