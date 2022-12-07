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Ексспецслужбовець допомагав окупантам створити аналог ФСБ РФ у Херсоні: затримано

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 12:21
фото прокуратури

У Херсоні затримали експравоохоронця, який допомагав окупантам створити аналог ФСБ РФ.

Джерело: СБУ, прокуратура Херсонської області

Деталі: За даними слідства, під час окупації російськими військами Херсонщини, місцевий мешканець співпрацював зі спецслужбами РФ. Підозрюваний – пенсіонер, колишній співробітник українських спецслужб (за даними СБУ, звільнився з органів у 2010 році).

Маючи відповідний досвід роботи він допомагав ворогу створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган під назвою "государственная служба безопасности", який має функції та задачі аналогічні федеральній службі безпеки РФ.

Чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та чинних правоохоронців, які залишилися в окупації.

Окрім того, підозрюваний особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег для забезпечення кадрами незаконний правоохоронний орган.

Після звільнення міста він намагався "залягти на дно" для уникнення правосуддя.

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Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі суд арештував підозрюваного.

Теми: ХерсонСБУ
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