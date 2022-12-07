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Серед затриманих за плани путчу у Німеччині – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ 

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 11:40
Серед затриманих за плани путчу у Німеччині – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ 
ілюстративне фото, Getty Images

Під час спецоперації проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг, затримали 24 громадян Німеччини, одну громадянку РФ, по одному арешту відбулося також в Австрії та Італії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, про це повідомили у німецькій прокуратурі.

Прокуратура ідентифікувала підозрюваних керівників лише як Генріх XIII П.Р. та Рюдігер в. П., відповідно до німецьких правил захисту приватного життя. Журнал Der Spiegel повідомив, що перший був відомим 71-річним членом другорядного німецького дворянського роду, а другий - 69-річним колишнім десантником.

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За даними прокуратури, Генріх XIII П. Р., якого група планувала зробити новим лідером Німеччини, контактував з російськими офіційними особами у прагненні встановити новий порядок в Німеччині після повалення берлінського уряду. Росіянка Віталія Б. нібито допомагала йому в цьому.

Серед підозрюваних у цій справі також є діючий військовослужбовець Командування сил спеціального призначення Бундесверу (KSK), а також кілька резервістів Бундесверу, повідомив агентству DPA речник Служби військової контррозвідки (MAD) ФРН.

Для досягнення своїх цілей угруповання обирало в якості мішеней військовослужбовців Бундесверу та поліцейських. Воно сформувало "військове відділення" і раду на чолі з Генріхом XIII П. Р.

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У будинку військовослужбовця та в його казармі у федеральній землі Баден-Вюртемберг було проведено обшук.

Як повідомлялося, у Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу проводять спецоперацію одночасно в одинадцяти федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Передбачувана права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих "рейхсбюргерів". "Рейхсбюргери" відкидають існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на недемократичну систему. Ймовірно, що у радикалізації екстремістів відіграла свою роль конспірологічна ідеологія QAnon, яку поділяла частина нападників на Капітолій США у Вашингтоні в січні 2021 року.

Згідно з висновками слідства, підозрювані  з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Вважається, що нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на "переворот" в Німеччині. 

Теми: НімеччинаРосія
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