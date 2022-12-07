У Білорусі перевіряють систему реагування на "теракти": на дорогах військові

7 – 8 грудня в Білорусі проходить перевірка державної системи реагування на акти тероризму, повідомили в Радбезі країни.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Деталі: Повідомляється, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу сил забезпечення нацбезпеки.

Також заплановано тимчасове обмеження руху громадян і транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

В Радбезі попередили, що будуть застосовані імітаційних засобів ураження з навчальною метою.

Що було раніше:

Днями командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Олександр Лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

6 грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни.