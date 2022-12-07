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У Білорусі перевіряють систему реагування на "теракти": на дорогах військові

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 11:58
У Білорусі перевіряють систему реагування на теракти: на дорогах військові
Фото: "Белта"

7 – 8 грудня в Білорусі проходить перевірка державної системи реагування на акти тероризму, повідомили в Радбезі країни.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Деталі: Повідомляється, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу сил забезпечення нацбезпеки.

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Також заплановано тимчасове обмеження руху громадян і транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

В Радбезі попередили, що будуть застосовані імітаційних засобів ураження з навчальною метою.

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Теми: Білорусьвійна
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