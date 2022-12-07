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У Білорусі перевіряють систему реагування на "теракти": на дорогах військові

Станіслав ПогоріловСереда, 7 грудня 2022, 12:58
Фото: "Белта"

7 – 8 грудня в Білорусі проходить перевірка державної системи реагування на акти тероризму, повідомили в Радбезі країни.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Деталі: Повідомляється, що у цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу сил забезпечення нацбезпеки.

Також заплановано тимчасове обмеження руху громадян і транспорту окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості.

В Радбезі попередили, що будуть застосовані імітаційних засобів ураження з навчальною метою.

Що було раніше:

  • Днями командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.
  • На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Олександр Лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.
  • 6 грудня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни.

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Теми: Білорусьвійна
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