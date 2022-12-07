Україна потрапила у топ пошуку Google за рік

Україна потрапила у топ пошуку Google за 2022 рік – у розділі пошукових запитів вона посідає третю сходинку, а в розділі "Новини" - першу.

Джерело: Google trends

Деталі: Найбільше у 2022 році гуглили слово "Wordle" – це гра для вгадування слів з 5 букв, результати матчів Індія – Англія, Україна, королева Єлизавета та матчі Індія – Південна Африка.

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Скриншот з сайту

У пошуку новин найпопулярнішим запитом було слово Україна, далі смерть королеви Єлизавети, лотерейні номери та мавпяча віспа.

Пік пошуків слова "Україна" припав на 20-26 лютого і початок березня.

Разом зі словом "Україна" гуглили "втрати", "людські жертви", "пожертви", "біженці", "війна".