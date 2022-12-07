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Генштаб розповів, яке озброєння отримав від Німеччини

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 12:25
Генштаб розповів, яке озброєння отримав від Німеччини
ілюстративне фото з FB Генштабу

Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Як випливає з повідомлення, про йшлося на сьомому засіданні у форматі Рамштайн у листопаді.

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Повідомляється, що вже поставлено 17 мостоукладальних систем.

Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро.

Заначається, що українські військові також уже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з комплектами запасних частин та боєприпасів.

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Для посилення протиповітряної оборони Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї. Окрім цього, комплекси боротьби з безпілотниками. Разом із зенітними САУ Gepard ця техніка допомагає зробити небо над Україною безпечнішим.

Наголошується, що уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Теми: ГенштабНімеччиназброявійна
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