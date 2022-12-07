Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб розповів, яке озброєння отримав від Німеччини

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 13:25
ілюстративне фото з FB Генштабу

Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Як випливає з повідомлення, про йшлося на сьомому засіданні у форматі Рамштайн у листопаді.

Повідомляється, що вже поставлено 17 мостоукладальних систем.

Києву також передали комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 мільйонів євро.

Заначається, що українські військові також уже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з комплектами запасних частин та боєприпасів.

Для посилення протиповітряної оборони Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї. Окрім цього, комплекси боротьби з безпілотниками. Разом із зенітними САУ Gepard ця техніка допомагає зробити небо над Україною безпечнішим.

ВІДЕО ДНЯ

Наголошується, що уряд Німеччини підтримує українських військових у тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Теми: ГенштабНімеччиназброявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП

Путін пояснив, чому нищить українську енергетику – це помста

Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі

Росіяни завезли "Гради" на ЗАЕС: поставили біля сховища ядерного палива

В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

фото, відеоПодружжя російських шпигунів затримали в Одесі

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ відбили атаки біля 10 населених пунктів – зведення
З російського війська втекли зі зброєю 20 зеків – Генштаб
ЗСУ завдали 22 удари по районах зосередження ворога – зведення
Останні новини
15:31
відеоНеприбрана ожеледиця зупинила рух техніки РФ у Маріуполі – радник мера
15:28
За бізнесмена Кауфмана внесли заставу – джерело
14:50
фотоКрадені ікони, паспорти РФ, прапор "новоросії": СБУ показала, що знайшла в УПЦ МП
14:47
НБУ підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків
14:45
Путін пояснив, чому нищить українську енергетику – це помста
14:38
НАБУ здався підозрюваний у розкраданні на Південноукраїнській АЕС, шукали 4 роки
14:29
Обсяги міжнародної допомоги на кінець року можуть перевищити 31 мільярд – НБУ
14:13
Червоний Хрест отримав доступ до українських військовополонених
14:04
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%
13:49
Путін зазнав поразки на всіх напрямках – генерал Міллі
Усі новини...