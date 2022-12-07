Атака дрона на російський Курськ: пожежу гасили понад добу
Середа, 7 грудня 2022, 14:18
Пожежу на аеродромі біля Курська в Росії, яка, за даними місцевої влади, виникла після атаки безпілотника, гасили понад добу.
Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram
Пряма мова Старовойта: "Загоряння в районі курського аеродрому, спричинене внаслідок атаки ЗСУ, ліквідоване. Пожежі було присвоєно 3 категорію складності. Більше доби з вогнем боролися понад 200 осіб".
Деталі: За словами Старовойта, вогонь гасили представники аварійно-рятувальних підрозділів МНС, Протипожежної служби Курської області, Міністерства оборони, РЖД та інших відомств.
Російський губернатор запевняє, що постраждалих немає.
Передісторія:
- Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
- Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.
- Пізніше російський губернатор повідомив, що в Курській області Росії почали будувати оборонні споруди – у полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".
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