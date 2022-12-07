Атака дрона на російський Курськ: пожежу гасили понад добу

ПОЖЕЖА У КУРСЬКУ. ФОТО З TELEGRAM КОЛАБОРАНТА ВОЛОДИМИРА РОГОВА

Пожежу на аеродромі біля Курська в Росії, яка, за даними місцевої влади, виникла після атаки безпілотника, гасили понад добу.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Загоряння в районі курського аеродрому, спричинене внаслідок атаки ЗСУ, ліквідоване. Пожежі було присвоєно 3 категорію складності. Більше доби з вогнем боролися понад 200 осіб".

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Деталі: За словами Старовойта, вогонь гасили представники аварійно-рятувальних підрозділів МНС, Протипожежної служби Курської області, Міністерства оборони, РЖД та інших відомств.

Російський губернатор запевняє, що постраждалих немає.

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