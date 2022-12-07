Атака дрона на російський Курськ: пожежу гасили понад добу

ПОЖЕЖА У КУРСЬКУ. ФОТО З TELEGRAM КОЛАБОРАНТА ВОЛОДИМИРА РОГОВА

Пожежу на аеродромі біля Курська в Росії, яка, за даними місцевої влади, виникла після атаки безпілотника, гасили понад добу.

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Загоряння в районі курського аеродрому, спричинене внаслідок атаки ЗСУ, ліквідоване. Пожежі було присвоєно 3 категорію складності. Більше доби з вогнем боролися понад 200 осіб".

Деталі: За словами Старовойта, вогонь гасили представники аварійно-рятувальних підрозділів МНС, Протипожежної служби Курської області, Міністерства оборони, РЖД та інших відомств.

Російський губернатор запевняє, що постраждалих немає.

Передісторія:

Під ранок 6 грудня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

Влада Курської області Росії після пожежі на аеродромі в Курську вирішила скасувати заняття у двох школах і продовжила на 2 тижні жовтий рівень терористичної небезпеки.

Пізніше російський губернатор повідомив, що в Курській області Росії почали будувати оборонні споруди – у полях встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".