Затримано агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб під час контрдиверсійних заходів в Одесі.

Джерело: пресслужба СБУ, Одеська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун".

Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України".

Деталі: В спецслужбі зазначають, що окупанти використовували розвідувальну інформацію для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

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Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент "доповідав" своїм кураторам про результати ворожого обстрілу.

Крім того, при передачі інформації одесит просив ворога також завдати ударів по будівлям штабу військового командування і обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Наразі фігуранту оголошено про підозру в державній зраді.

За клопотанням прокурора суд узяв підозрюваного під варту без визначення розміру застави.