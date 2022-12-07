Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримано агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 15:55
Затримано агента РФ, який полював за українськими Нептунами - СБУ
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб під час контрдиверсійних заходів в Одесі.

Джерело: пресслужба СБУ, Одеська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Реклама:

Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун".

Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: В спецслужбі зазначають, що окупанти використовували розвідувальну інформацію для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент "доповідав" своїм кураторам про результати ворожого обстрілу.

Крім того, при передачі інформації одесит просив ворога також завдати ударів по будівлям штабу військового командування і обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Наразі фігуранту оголошено про підозру в державній зраді.

За клопотанням прокурора суд узяв підозрюваного під варту без визначення розміру застави.

Теми: СБУОдесаколаборація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
СБУ
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: