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У Німеччині прокоментували вибухи в РФ: Україна має право на самооборону

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 16:47

Коментуючи нещодавні удари по військових об’єктах у Росії, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зазначив, що Україна має право захищати себе не лише на власній території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Під час пресконференції в середу в Берліні Гебештрайт зазначив, що Україна зазнає атак з боку Росії вже понад дев'ять місяців.

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"Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією", – додав він.

Нагадаємо, в понеділок російські ЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області та на аеродромі Дягілєво під Рязанню. Літаки на цих базах беруть участь у ядерному стримуванні Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні.

Уражені авіабази розташовані набагато глибше на території Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс розташований більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

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Коментуючи вибухи на російських авіабазах, у США заявили, що не надавали Україні озброєння, яке дозволяло б здійснювати удари по території Росії, а також не заохочувало Київ вдаватися до таких дій.

Росія звинуватила в ударах Україну й офіційно повідомила про незначні пошкодження двох літаків і загибель трьох російських військовослужбовців. Україна не підтверджувала причетності до вибухів.

Теми: НімеччинаРосіяУкраїнавійна
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