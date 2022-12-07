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Пів мільйона за посаду в БЕБ: виявили шахрайську схему

Валентина РоманенкоСереда, 7 грудня 2022, 17:12
Пів мільйона за посаду в БЕБ: виявили шахрайську схему
ілюстрація БЕБ

Детективи внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки України виявили факти шахрайства групи осіб, які за грошову винагороду пропонували працевлаштування до БЕБ.

Джерело: пресслужба бюро

Деталі: Повідомляється, що зокрема обіцялися посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, при цьому громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки.

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Вартість працевлаштування становила від 6000 до 15 000 доларів США. У тому числі, пропонувалися посади і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом.

За сприяння у призначенні громадян на посаду зловмисники вимагали передоплату. 

Вказано, що наразі за матеріалами, зібраними детективами ВБ БЕБ, відповідний підрозділ Національної поліції України розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо шахрайства.

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Згідно з КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Теми: БЕБ
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