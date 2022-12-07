Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін про ядерну загрозу: Ми з глузду не з'їхали, але стратегія РФ – зустрічний удар

Олена РощінаСереда, 7 грудня 2022, 17:18
Путін про ядерну загрозу: Ми з глузду не з'їхали, але стратегія РФ – зустрічний удар
Володимир Путін, фото РИА Новости

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав зрозуміти, що Москва може застосувати ядерну зброю як "зустрічний удар у відповідь", але сподівається використати її як стримуючий інші країни чинник.

Джерело: Путін членам російської Ради з прав людини, "РИА Новости"

Пряма мова: "Щодо загрози ядерної війни. Така загроза наростає, чого гріх таїти. З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує першою (ядерну зброю – ред.): але якщо не застосує першою за жодних обставин, то значить і другою теж не застосує, бо можливості застосування (ядерної зброї) у разі завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені".

Реклама:

Деталі: Путін заявив, що Росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту, її стратегія побудована навколо "зустрічного удару у відповідь" (рос. "ответно-встречного удара" – ред.): якщо по РФ завдається удар, вона завдає удару у відповідь.

Російський президент також заявив, що своїх союзників РФ також захищатиме.

За його словами, США розмістили тактичну ядерну зброю в європейських країнах і проводять там тренування щодо її використання, а Росія так поки що не робить.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми з глузду не з'їхали, ми усвідомлюємо, що таке ядерна зброя.

Ці засоби у нас є, і вони у більш просунутому та сучасному вигляді перебувають, ніж будь-яка інша ядерна країна. Це очевидно.

Але ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою, бігаючи по всьому світу, але, звісно, виходимо з того, що вона є. Це природно стримуючий чинник – не провокуючий до розширення конфлікту, а стримуючий. Сподіваюся, це всі розуміють".

Нагадаємо: Росія на чолі з Володимиром Путіним веде війну проти України, заявляючи своєму народові, що воює з НАТО. При цьому РФ шантажує весь світ тим, що може застосувати ядерну зброю для захисту своїх інтересів, а також наражає Україну на ризик ядерної катастрофи через захоплення  Запорізької АЕС.

Теми: ядерна зброяПутінРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ядерна зброя
Боррель: Росія – бензоколонка з атомною бомбою
Віктімблеймінг воєнного часу
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: