Путін про ядерну загрозу: Ми з глузду не з'їхали, але стратегія РФ – зустрічний удар

Президент Російської Федерації Володимир Путін дав зрозуміти, що Москва може застосувати ядерну зброю як "зустрічний удар у відповідь", але сподівається використати її як стримуючий інші країни чинник.

Джерело: Путін членам російської Ради з прав людини, "РИА Новости"

Пряма мова: "Щодо загрози ядерної війни. Така загроза наростає, чого гріх таїти. З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує першою (ядерну зброю – ред.): але якщо не застосує першою за жодних обставин, то значить і другою теж не застосує, бо можливості застосування (ядерної зброї) у разі завдання ядерного удару по нашій території дуже обмежені".

Деталі: Путін заявив, що Росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту, її стратегія побудована навколо "зустрічного удару у відповідь" (рос. "ответно-встречного удара" – ред.): якщо по РФ завдається удар, вона завдає удару у відповідь.

Російський президент також заявив, що своїх союзників РФ також захищатиме.

За його словами, США розмістили тактичну ядерну зброю в європейських країнах і проводять там тренування щодо її використання, а Росія так поки що не робить.

Пряма мова: "Ми з глузду не з'їхали, ми усвідомлюємо, що таке ядерна зброя.

ВІДЕО ДНЯ

Ці засоби у нас є, і вони у більш просунутому та сучасному вигляді перебувають, ніж будь-яка інша ядерна країна. Це очевидно.

Але ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою, бігаючи по всьому світу, але, звісно, виходимо з того, що вона є. Це природно стримуючий чинник – не провокуючий до розширення конфлікту, а стримуючий. Сподіваюся, це всі розуміють".

Нагадаємо: Росія на чолі з Володимиром Путіним веде війну проти України, заявляючи своєму народові, що воює з НАТО. При цьому РФ шантажує весь світ тим, що може застосувати ядерну зброю для захисту своїх інтересів, а також наражає Україну на ризик ядерної катастрофи через захоплення Запорізької АЕС.