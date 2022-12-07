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Кулеба попросив Борреля додати в нові санкції ЄС виробництво Росією ракет

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 21:39

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що дев’ятий пакет санкцій проти Росії, запропонований Європейською комісією, містить низку важливих положень, але повинен також включати й обмеження на російську ракетну програму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Наступний пакет санкцій ЄС, запропонований Єврокомісією, містить деякі важливі елементи, на яких Україна давно наголошувала, зокрема санкції проти більшої кількості російських банків та вимкнення з ефіру більшої кількості російських пропагандистських каналів", – написав Кулеба у Twitter.

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"Сьогодні я також надіслав листа Жозепу Боррелю з пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського ракетного виробництва та всього, що використовується для запуску смертоносних ракет по Україні. Росія має бути повністю позбавлена будь-якої можливості завдати удару по критично важливій цивільній інфраструктурі України", – додав він.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії, який передбачає зокрема розширення санкційних списків близько 200 фізичними та юридичними особами з РФ.

Також Єврокомісія пропонує додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення, ускладнення Росії доступу до безпілотників та обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.

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Очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.

Теми: Кулеба ДмитроЄСРосіясанкції
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