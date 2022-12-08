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Президентка ЄК і прем’єрка Італії прийшли на "Бориса Годунова", якого українці просили не ставити

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 01:29
Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, фото AP

Прем’єру сезону в міланському театрі Ла Скала, яку відкрила російська опера "Борис Годунов", відвідали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент країни Серджо Матарелла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Біля театру Мелоні, фон дер Ляєн і Матареллу зустріла група з близько 30 українців, які протестували проти висвітлення російської культури на тлі ведення Росією війни, суть якої полягає в запереченні унікальної української культури.

Відповідаючи на закиди українців, президентка Єврокомісії похвалила їх як "фантастичних, хоробрих і мужніх людей", але сказала, що російську культуру не слід ототожнювати з Путіним. "Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це", – сказала вона, маючи на увазі російських письменників і композиторів, як-то автора "Бориса Годунова" Модеста Мусоргського.

Таку ж позицію висловила й прем’єрка Італії, відома підтримкою України: "Ми не маємо нічого проти російського народу, російської історії, російської культури. Ми маємо щось проти тих, хто зробив політичний вибір вторгнутися в суверенну країну".

Генеральний директор Ла Скала Домінік Меєр на пресконференції перед відкриттям сезону заявив, що "Борис Годунов" мав на меті показати ціну, яку заплатив російський цар за абсолютну владу, а до того ж, часу змінити оперу начебто вже не було.

"Ставлячи "Бориса Годунова", ми не займаємося пропагандою Путіна... Це великий шедевр в історії мистецтва. Ми повинні проводити різницю між реальною політичною ситуацією і Росією", – заявив він.

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Як повідомлялося, консул України в Мілані Андрій Картиш звернувся до директора театру Ла Скала Домініка Майєра, мера Мілана Джузеппе Сала та президента Ломбардії Аттіліо Фонтани з проханням не відкривати сезон 7 грудня російською оперою "Борис Годунов", а також утриматись від інших вистав, щоб не потурати "будь-яким пропагандистським елементам".

Театр Ла Скала відмовився скасовувати "Бориса Годунова", назвавши це рішення таким, що не має стосунку до російської агресії в Україні. Музичний директор Ла Скала Ріккардо Шайлі, який обрав оперу для відкриття сезону (нібито за поради російського баса Ільдара Абдразакова), стверджував, що його інтерпретація твору "абсолютно не піддається проросійській пропаганді".

Теми: Італія
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