США готові допомогти Німеччині в боротьбі з екстремістами після розкриття планів перевороту

Уряд США запропонував підтримку федеральному уряду Німеччини після рейду проти екстремістської групи, що планувала повалення влади.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

"Ми залишаємося в тісному контакті з нашими партнерами в уряді і готові допомогти, якщо про це попросять", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналіста, чи пропонували США Німеччині якусь допомогу, наприклад, інформацію розвідки з цього приводу.

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"Ми вітаємо старанність уряду Німеччини та його правоохоронних органів у боротьбі проти насильницького екстремізму та за безпеку своїх громадян і державних установ", - додала вона.

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб.

Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

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