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США готові допомогти Німеччині в боротьбі з екстремістами після розкриття планів перевороту

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 09:47
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Уряд США запропонував підтримку федеральному уряду Німеччини після рейду проти  екстремістської групи, що планувала повалення влади.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

 "Ми залишаємося в тісному контакті з нашими партнерами в уряді і готові допомогти, якщо про це попросять", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, відповідаючи на запитання журналіста, чи пропонували США Німеччині якусь допомогу, наприклад, інформацію розвідки з цього приводу.

"Ми вітаємо старанність уряду Німеччини та його правоохоронних органів у боротьбі проти насильницького екстремізму та за безпеку своїх громадян і державних установ", - додала вона.

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели  спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Повідомили про затримання 25 осіб.

Серед затриманих – росіянка і чоловік, який контактував з представниками РФ. Серед причетних до групи є й колишня депутатка від AfD.

Посольство РФ заперечує зв’язки з затриманими за підготовку путчу у Німеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині.

Теми: НімеччинаСША
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