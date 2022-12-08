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Тікала до ЄС: у Києві затримали депутатку, яка допомогла РФ з "референдумом"

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 09:13
Тікала до ЄС: у Києві затримали депутатку, яка допомогла РФ з референдумом
Фото з Харківської облпрокуратури

Правоохоронці затримали в Києві депутатку та ексголову Куп’янської РДА, яка допомогла росіянам з "референдумом" на Харківщині, а після деокупації – намагалася втекти до Євросоюзу в якості біженки.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: За інформацією слідства, жінку у жовтні 2020 року обрали депутаткою Куп’янської районної ради VIII скликання. До цього вона була головою Куп'янської РДА. Під час окупації депутатка підтримала росіян, за що її призначили "и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области".

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Жінка виконувала вказівки окупантів щодо залучення місцевих жителів до дій на користь Росії, поширювала окупаційний режим, а також брала участь у підготовці псевдореферендуму на Харківщини.

Після звільнення регіону депутатка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. 

Правоохоронці затримали її 7 грудня в Києві. Жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теми: референдумКиївХарківська область
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