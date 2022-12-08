НАБУ здався підозрюваний у розкраданні на Південноукраїнській АЕС, шукали 4 роки

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали особу, підозрювану в заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, людина переховувалась від слідства з 2018 року, але врешті сама прийшла до НАБУ.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "За даними слідства, зазначена особа разом з іншими учасниками схеми є причетною до заволодіння грошовими коштами Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 млн грн".

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Деталі: Злочинна схема передбачала участь у процедурі державних закупівель за завищеними у 18 - 34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.

Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 з них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно 5 осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості.