Неприбрана ожеледиця зупинила рух техніки РФ у Маріуполі – радник мера

Скрін з відео в Telegram Андрющенка

В окупованому Маріуполі майже повністю зупинений рух військового транспорту через ожеледицю, яку призначена Росією "влада" не прибрала.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Рух віськового транспорту майже повністю паралізовано. Поодинокі паливозаправники намагаються прорватись через крижане місто в напрямку Запоріжжя. Все інше – в стані колапсу".

Деталі: Крім палозаправників, від ожеледиці страждають вантажівки та мікроавтобуси.