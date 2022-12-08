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Неприбрана ожеледиця зупинила рух техніки РФ у Маріуполі – радник мера

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 14:31
Неприбрана ожеледиця зупинила рух техніки РФ у Маріуполі – радник мера
Скрін з відео в Telegram Андрющенка

В окупованому Маріуполі майже повністю зупинений рух військового транспорту через ожеледицю, яку призначена Росією "влада" не прибрала.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Рух віськового транспорту майже повністю паралізовано. Поодинокі паливозаправники намагаються прорватись через крижане місто в напрямку Запоріжжя. Все інше – в стані колапсу".

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Деталі: Крім палозаправників, від ожеледиці страждають вантажівки та мікроавтобуси.

Теми: Маріупольокупаціяпогодадороги
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