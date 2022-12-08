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На окупований південь прибули нові групи ФСБ для пошуку партизанів – ЦНС

Катерина ТищенкоЧетвер, 8 грудня 2022, 16:42
На окупований південь прибули нові групи ФСБ для пошуку партизанів – ЦНС
символ опору на окупованій Херсонщині, фото з Telegram "Жовта стрічка"

На тимчасово окупований південь України прибули нові групи ФСБ для пошуків українського підпілля.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Завданням нових груп ФСБ буде радіоелектронна розвідка, прослуховування розмов, слідкуванням за інтернет-трафіком й глушіння сигналів під час руху військової техніки РФ.

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ЦНС нагадує, що російські спецслужби почали полювання на партизанів. Для цього на окупованих територіях створили так звані тимчасові оперативні групи (ТОГ) для їх пошуку. До груп входять співробітники департаменту контррозвідки ФСБ та ще представники різноманітних служб.

Дослівно: "Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців зберігати пильність й не наражати себе зайвий раз на небезпеку. Пам’ятайте, що опором окупації займаються люди з відповідною військовою підготовкою. Водночас найвища цінність людей на ТОТ – це життя".

Що передувало: 24 листопада Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Мелітополя Іван Федоров 27 листопада зазначав, що в окупованому місті росіяни шукають партизан, оголосили винагороду в 500 тисяч рублів.

Теми: окупаціяпартизаниФСБ
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