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Уряд Словаччини затвердив новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 17:51

Уряд Словаччини у середу схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив глава МЗС Словаччини Растіслав Качер на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Вчора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження" - сказав Качер.

Також, за його словами, Словаччина продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.

Качер також наголосив на тому, що ніхто не може підштовхувати Україну до переговорів, вона сама має визначати умови миру.

"Для тих хто каже: "Ми хочемо миру, миру шляхом перемовин" ми відповідаємо: "Ми вже спробували з Гітлером, ми вже спробували перемовини від нас, хтось за нашою спиною намагався провадити… Ми знаємо, це призвело до руйнації Чехословаччини і до Другої світової війни і втрат десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо" - заявив він.

"Ми знаємо науку історії, ми навчилися і будемо вас підтримувати до самого кінця. Кінець – це коли ви скажете. Це український варіант миру, український формат, українське рішення, і Україна повернеться у свої кордони цілком, забравши назад свою суверенну територію" - наголосив міністр.

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Теми: СловаччинаУкраїназброявійна
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