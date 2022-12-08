Росіяни обстріляли Торецьк: є загиблий і поранені, зруйновано будинки
Четвер, 8 грудня 2022, 17:03
Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Торецька Донецької області 1 людина загинула й 2 дістали поранень, зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "1 людина загинула, 2 поранено внаслідок артобстрілу Торецька.
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Снаряди влучили у приватний сектор — зруйновано та пошкоджено щонайменше 12 будинків".
Деталі: Кириленко наголосив, що кожен цивільний, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку. Він попросив мешканців евакуюватися вчасно.
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