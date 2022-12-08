Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Громадянина України у Москві за GPS-трекер засудили до 3 років колонії

Олена РощінаЧетвер, 8 грудня 2022, 18:11
Дорогомиловський суд Москви

Дорогомиловський суд Москви засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України за придбання GPS-трекера: Андрія Пасічника визнали винним у незаконному обігу техзасобу, призначеного для негласного отримання інформації.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Адвокат українця назвав вирок шокуючим і оскаржив його.

Як випливає з тексту вироку, громадянин України Андрій Пасічник "не пізніше 6 березня 2022 року" купив за 5 тисяч рублів на радіоринку "Горбушка" в Москві GPS-трекер "Mini A8", що має функції визначення місця розташування (маяка) і запису звуку. 

Чоловік займався перевезеннями на особистому автомобілі, який не був поставлений на облік у Росії, а тому вирішив додатково убезпечити машину, щоб у разі викрадення швидше її знайти, говорив він у свідченнях.

На початку березня автомобіль Пасічника зупинили співробітники ДІБДР в Іванівській області, під час його огляду вони виявили GPS-трекер, а також звернули увагу на те, що українець міг порушувати міграційне законодавство РФ.

Спочатку Пасічника двічі притягнули до адміністративної відповідальності – за порушення міграційного законодавства та непокору законним вимогам співробітників поліції. 

ВІДЕО ДНЯ

Після відбуття адміністративного арешту йому повідомили про порушення щодо нього кримінальної справи за статтею 138.1 КК РФ, а незабаром і взяли під варту. Обвинувачений перебував у СІЗО до 17 листопада, цього дня Мосміськсуд пом'якшив йому запобіжний захід до домашнього арешту.

Цього тижня Дорогомиловський суд Москви визнав Пасічника винним у незаконному обігу спеціальних техзасобів, призначених для негласного отримання інформації, і засудив його до 3 років колонії суворого режиму. 

Суворість режиму, найімовірніше, пов'язана з тим, що Пасічник 2014 року був засуджений за вимагання, тоді суд у Підмосков'ї дав чоловікові 10 місяців колонії загального режиму.

Суд вважає, що Пасічник купив техзасіб із функцією прихованого звукозапису "з метою подальшого використання для негласного отримання інформації" і в момент придбання трекера чоловік "усвідомлював суспільну небезпеку своїх дій".

Адвокат Пасічника Максим Пашков заявив, що вирок суду "є дивним і шокує", оскільки суд неправильно застосував норми закону і помилково трактував дії обвинуваченого як кримінальний злочин.

"Пасічник придбав прилад, що перебував у відкритому продажу, для охорони власного майна – автомобіля, який належав йому на праві власності. Немає сумнівів, що це була побутова купівля, оскільки цим автомобілем користувався він один, ба більше, з погляду російського законодавства, він не міг передати право на його керування будь-кому іншому, машину тимчасово ввезли в Росію з іншої країни", – сказав захисник.

Пашков також звернув увагу суду на те, що технічні засоби для негласного отримання інформації, з погляду законодавства РФ, мають володіти певними характеристиками й особливостями застосування, придбання Пасічника під них не підпадає.

За словами адвоката, нібито намір Пасічника негласно отримати інформацію слабко корелює з тим, що прилад лежав у бардачку в розрядженому стані, а не в будь-якій ніші або під обшивкою машини.

За словами Пашкова, "опери" схиляли Пасічника до визнання протиправних дій, оскільки він є громадянином України. Вищевказані та інші обставини вже викладені в апеляційній скарзі на вирок, додав він.

Теми: Росіясуд
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК

фотоПідозрілі молодики, зброя й агітки: що знайшла СБУ на об’єктах УПЦ МП

50 найманців із російської ПВК поранені на Луганщині – Генштаб

Тайра, Тата Кеплер і командири гарнізону "Маріуполь" стали лауреатами премії "Української правди"

Українська економіка впала на 30,8% у третьому кварталі року – Держстат

Моді відмовився зустрічатися з Путіним, бо той погрожує ядерною зброєю - Bloomberg

Усі новини...
Росія
У ГУР кажуть, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях
Politico: ЄС у новому пакеті санкцій заборонить експорт у РФ ноутбуків і камер
Росія змушена доукомплектувати елітний підрозділ Кремля мобілізованими – ЗМІ
Останні новини
21:02
Не надав доказів роботи в NASA. Видавництво Старого Лева припиняє співпрацю з Доржем Бату
20:55
фотоХотіли рубати ліс: на Рівненщині трактор із причепом підірвався на міні
20:33
Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО найближчими тижнями
20:30
Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета допомоги США
20:29
Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський
20:29
"Укренерго" отримає понад 30 мільйонів євро від Німеччини на відновлення енергосистеми
20:21
Путін допустив, що у воєнній доктрині РФ з'явиться превентивний ядерний удар
20:20
У Києві запровадили нові графіки відключень, на черзі ще дві області – ДТЕК
20:11
У Москві "завершилася мобілізація", понад 10 чоловіків схопили на вулиці – правозахисники
19:48
Польща звинуватила Німеччину в порушенні конфіденційності перемовин про ЗРК Patriot
Усі новини...