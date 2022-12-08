Громадянина України у Москві за GPS-трекер засудили до 3 років колонії

Дорогомиловський суд Москви засудив до 3 років колонії суворого режиму громадянина України за придбання GPS-трекера: Андрія Пасічника визнали винним у незаконному обігу техзасобу, призначеного для негласного отримання інформації.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Адвокат українця назвав вирок шокуючим і оскаржив його.

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Як випливає з тексту вироку, громадянин України Андрій Пасічник "не пізніше 6 березня 2022 року" купив за 5 тисяч рублів на радіоринку "Горбушка" в Москві GPS-трекер "Mini A8", що має функції визначення місця розташування (маяка) і запису звуку.

Чоловік займався перевезеннями на особистому автомобілі, який не був поставлений на облік у Росії, а тому вирішив додатково убезпечити машину, щоб у разі викрадення швидше її знайти, говорив він у свідченнях.

На початку березня автомобіль Пасічника зупинили співробітники ДІБДР в Іванівській області, під час його огляду вони виявили GPS-трекер, а також звернули увагу на те, що українець міг порушувати міграційне законодавство РФ.

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Спочатку Пасічника двічі притягнули до адміністративної відповідальності – за порушення міграційного законодавства та непокору законним вимогам співробітників поліції.

Після відбуття адміністративного арешту йому повідомили про порушення щодо нього кримінальної справи за статтею 138.1 КК РФ, а незабаром і взяли під варту. Обвинувачений перебував у СІЗО до 17 листопада, цього дня Мосміськсуд пом'якшив йому запобіжний захід до домашнього арешту.

Цього тижня Дорогомиловський суд Москви визнав Пасічника винним у незаконному обігу спеціальних техзасобів, призначених для негласного отримання інформації, і засудив його до 3 років колонії суворого режиму.

Суворість режиму, найімовірніше, пов'язана з тим, що Пасічник 2014 року був засуджений за вимагання, тоді суд у Підмосков'ї дав чоловікові 10 місяців колонії загального режиму.

Суд вважає, що Пасічник купив техзасіб із функцією прихованого звукозапису "з метою подальшого використання для негласного отримання інформації" і в момент придбання трекера чоловік "усвідомлював суспільну небезпеку своїх дій".

Адвокат Пасічника Максим Пашков заявив, що вирок суду "є дивним і шокує", оскільки суд неправильно застосував норми закону і помилково трактував дії обвинуваченого як кримінальний злочин.

"Пасічник придбав прилад, що перебував у відкритому продажу, для охорони власного майна – автомобіля, який належав йому на праві власності. Немає сумнівів, що це була побутова купівля, оскільки цим автомобілем користувався він один, ба більше, з погляду російського законодавства, він не міг передати право на його керування будь-кому іншому, машину тимчасово ввезли в Росію з іншої країни", – сказав захисник.

Пашков також звернув увагу суду на те, що технічні засоби для негласного отримання інформації, з погляду законодавства РФ, мають володіти певними характеристиками й особливостями застосування, придбання Пасічника під них не підпадає.

За словами адвоката, нібито намір Пасічника негласно отримати інформацію слабко корелює з тим, що прилад лежав у бардачку в розрядженому стані, а не в будь-якій ніші або під обшивкою машини.

За словами Пашкова, "опери" схиляли Пасічника до визнання протиправних дій, оскільки він є громадянином України. Вищевказані та інші обставини вже викладені в апеляційній скарзі на вирок, додав він.