Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 18:39
Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші генератори надії для України
фото з Twitter Роберти Метсоли

Європарламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передає в Україну перші генератори, зібрані у рамках ініціативи "Генератори надії".

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда". 

"Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе - разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями", - написала вона. 

Роберта Метсола не уточнила, скільки загалом та яких пристроїв відправлять у першій партії з Бельгії. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України.

Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

У Грузії низова ініціатива трохи більш ніж за тиждень зібрала кошти на 200 генераторів для України. 

Теми: ЄвропарламентБельгіяелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Європарламент
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: