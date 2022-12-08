Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України

Європарламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передає в Україну перші генератори, зібрані у рамках ініціативи "Генератори надії".

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда".

#GeneratorsofHope from @Europarl_EN to Ukraine.



Today we join an increasing number of cities & towns by donating a generator with the first batch from Brussels & other Belgian cities to Ukraine.



Proud to lead an institution practicing solidarity with concrete action.



🇪🇺🇧🇪🇺🇦 pic.twitter.com/qSy7JvglIu — Roberta Metsola (@EP_President) December 8, 2022

"Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе - разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями", - написала вона.

Роберта Метсола не уточнила, скільки загалом та яких пристроїв відправлять у першій партії з Бельгії.

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України.

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Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

У Грузії низова ініціатива трохи більш ніж за тиждень зібрала кошти на 200 генераторів для України.