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Європарламент разом з бельгійськими містами передає перші "генератори надії" для України

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 19:39
фото з Twitter Роберти Метсоли

Європарламент разом з міською владою Брюсселя та ще кількох бельгійських міст передає в Україну перші генератори, зібрані у рамках ініціативи "Генератори надії".

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише "Європейська правда". 

"Сьогодні ми приєдналися до все більшої кількості міст і містечок, подарувавши генератор для України від себе - разом з першою партією від Брюсселя та інших бельгійських міст. Рада очолювати установу, яка проявляє солідарність конкретними діями", - написала вона. 

Роберта Метсола не уточнила, скільки загалом та яких пристроїв відправлять у першій партії з Бельгії. 

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України.

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Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

У Грузії низова ініціатива трохи більш ніж за тиждень зібрала кошти на 200 генераторів для України. 

Теми: ЄвропарламентБельгіяелектроенергія
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