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Загрози наступу росіян на Куп’янському напрямку нема – голова Харківської ОВА

Олена РощінаЧетвер, 8 грудня 2022, 18:55
Загрози наступу росіян на Куп’янському напрямку нема – голова Харківської ОВА
Олег Синєгубов, фото з його Facebook

Росіяни регулярно обстрілюють місто Куп'янськ у Харківській області, проте влада поки не бачить загрози наступу військових РФ на Куп’янському напрямку. 

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного марафону "Єдині новини" 

Пряма мова: "Лінія фронту змістилася і основний гарячий напрямок – Куп’янський. Там, нагадаю, під тимчасовою окупацією ще знаходяться 29 населених пунктів. Місто Куп'янськ постійно зазнає обстрілів із реактивних систем залпового вогню й ракетних систем класу С-300. 

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Сьогодні був ракетний удар поблизу адміністративної будівлі. Є руйнування. Щодо жертв зараз інформації немає". 

Деталі: Синєгубов зазначив, що постійно обстрілюють не лише Куп'янськ, а й Вовчанськ та інші населені пункти через те, що змістилася лінія фронту: на півночі вона фактично йде по лінії кордону з РФ, а на лінії зіткнення йдуть активні бойові дії.

Пряма мова: "Наші Збройні сили свої позиції тримають. Жодних загроз наразі щодо можливого наступу на Куп’янському напрямку ми не бачимо".

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Теми: Харківська областьвійна
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