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Сейм Латвії закликав притягти до відповідальності винних у злочинах РФ в Україні

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 21:41
прапор Латвії, фото Pixabay

Депутати Сейму Латвії переважною більшістю підтримали заяву із закликом про притягнення до відповідальності винних у міжнародних злочинах Росії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Заяву підтримали 77 латвійських депутатів, а 10 представників партії "Стабільність", утвореної вихідцями найбільшої проросійської партії Латвії "Злагода", проголосували проти. Їхній лідер Алєксєй Росліков мотивував це тим, що "декларація юридично нічого не означає, а розколює суспільство".

У заяві зазначається, що Сейм Латвії підтримує розпочате Міжнародним кримінальним судом розслідування, яке має на меті виявити та притягнути до відповідальності тих, хто вчиняв воєнні злочини та злочини проти людяності на території України.

Також латвійські депутати підтримують створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних за міжнародний злочин – агресію, який Росія розпочала 24 лютого цього року.

Вони долучаються до закликів парламенту України, країн-однодумців і міжнародних організацій визнати російський режим терористичним, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликають міжнародне співтовариство ухвалити аналогічні заяви.

Крім того, Сейм Латвії закликає збільшити допомогу Україні, боротися з незаконним впливом Росії через дипломатичні канали, додати включити російську ПВК "Вагнера" до списку осіб, груп і організацій, причетних до терористичних актів, а також конфіскувати заморожені активи РФ на відбудову України й компенсацію жертвам російської агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

Україна не є учасницею Римського статуту – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території. 

Нагадаємо, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватись для цього на вже існуючих інституціях, а не на створенні нового спецтрибуналу.

Теми: ЛатвіяРосіявійна
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