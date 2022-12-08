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Зеленський заявив про "мінний терор" РФ і нагородив 4 загиблих поліцейських

Олена РощінаЧетвер, 8 грудня 2022, 21:36
Зеленський заявив про мінний терор РФ і нагородив 4 загиблих поліцейських
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно 4 поліцейських, які підірвалися на мінах у Херсонській області 7 грудня, і заявив, що Росія понесе покарання за "мінний терор" в Україні. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців, укази президента №848/2022 і №849/2022 від 8 грудня

Деталі: Зеленський підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, чиї життя обірвалися 7 грудня на Херсонщині російськими мінами.

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Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку, ордени "За мужність" – капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді, капралу поліції Вадиму Періжку. 

Пряма мова: "Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку.

І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території".

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Деталі: Зеленський упевнений: "мінний терор" буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію.

За його словами, "мінний терор" – навіть жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить ППО.

Теми: ЗеленськийполіціянагородиРосія
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