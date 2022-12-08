Влада Грузії пояснила, чому не допомогла Україні генераторами: таких "фізично немає"

Лідер владної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що в уряду немає тих генераторів і трансформаторів великої потужності, які в нього просить Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Люди думають, що Україна просить прості "движки". Але йдеться про генератори великої потужності, яких у Грузії фізично немає", – сказав Кобахідзе.

Він навів як приклад футбольний клуб "Реал Мадрид" і сказав, що він, маючи обіг у кілька мільярдів доларів, зміг передати Україні загалом лише 20 таких генераторів.

Лідер "Грузинської мрії" додав, що теоретично "Грузія може купити генератори в іншій країні і відправити їх в Україну", але не уточнив, чи буде це зроблено. Водночас він нагадав, що грузинський уряд надав Україні гуманітарну допомогу та "сповнений рішучості" продовжувати це.

Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують.

Тим часом грузинська ініціатива "Поділись світлом" за вісім днів зібрала кошти на 200 генераторів для України.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України. Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували також низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.