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Влада Грузії пояснила, чому не допомогла Україні генераторами: таких "фізично немає"

"Європейська правда"Четвер, 8 грудня 2022, 22:42
Влада Грузії пояснила, чому не допомогла Україні генераторами: таких фізично немає
Іраклій Кобахідзе, фото з його Facebook

Лідер владної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що в уряду немає тих генераторів і трансформаторів великої потужності, які в нього просить Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Люди думають, що Україна просить прості "движки". Але йдеться про генератори великої потужності, яких у Грузії фізично немає", – сказав Кобахідзе.

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Він навів як приклад футбольний клуб "Реал Мадрид" і сказав, що він, маючи обіг у кілька мільярдів доларів, зміг передати Україні загалом лише 20 таких генераторів.

Лідер "Грузинської мрії" додав, що теоретично "Грузія може купити генератори в іншій країні і відправити їх в Україну", але не уточнив, чи буде це зроблено. Водночас він нагадав, що грузинський уряд надав Україні гуманітарну допомогу та "сповнений рішучості" продовжувати це.

Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов сказав, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів. У правлячій партії "Грузії" у відповідь заявили, що вперше про це чують.

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Тим часом грузинська ініціатива "Поділись світлом" за вісім днів зібрала кошти на 200 генераторів для України.

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", щоб у великих обсягах збирати генератори для України. Протягом останніх тижнів допомогу генераторами анонсували також низка окремих країн та міст Європи, ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку.

Теми: Грузіяелектроенергія
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