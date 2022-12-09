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Держдеп США порівняв дії росіян в Україні з тактикою ІДІЛ

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 грудня 2022, 01:55
Держдеп США порівняв дії росіян в Україні з тактикою ІДІЛ
Фото Getty Images

У Держдепі Штатів заявили, що на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис. кв. км території України.

Джерело: представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, цитує Голос Америки

Деталі: Тірре наголосив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку: "Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок".

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За його словами, розмінування в Україні є найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни. Наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тож США планують посилити допомогу із підготовкою саперів та надати додаткове обладнання.

Державний департамент США виділив 91,5 млн дол на допомогу Україні з розмінуванням. Кошти спрямовують на навчання, надання обладнання з метою проведення операцій розмінування а також забезпечення роботи команд з розмінування, йдеться в повідомленні Гельсінської комісії.

Нагадаємо: Державний департамент США виділив $47,6 млн американській компанії Tetra Tech, Inc. для надання допомоги Україні в розмінуванні території.

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Теми: війнаРосіятероризмСША
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