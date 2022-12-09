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За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини - ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 грудня 2022, 07:15
За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини - ОВА
Фото: ДСНС

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти за добу вбили 5 мирних мешканців регіону.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому".

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Деталі: За його словами, ще 2 людини в області дістали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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