За добу окупанти вбили 5 мирних мешканців Донеччини - ОВА
П'ятниця, 9 грудня 2022, 07:15
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти за добу вбили 5 мирних мешканців регіону.
Джерело: Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "За 8 грудня стало відомо про 5 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті, 1 у Торецьку та 1 у Нетайловому".
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Деталі: За його словами, ще 2 людини в області дістали поранення.
Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.