Британська розвідка: Росія могла почати використовувати іранські безпілотники з нової партії

Розвідка Британії вважає, що Росія могла почати використовувати проти України іранські безпілотники, отримані з нової партії.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що вперше за останні три тижні з'явилися повідомлення про атаки безпілотних літальних апаратів, наданих Іраном. Розвідка наголошує, що ці дані ще слід перевірити, але цілком імовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131 та 136 і тепер отримала поповнення.

6 грудня 2022 року український Генштаб повідомив про збиті 17 БПЛА, включаючи 14 Shahed-136. 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА проти Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Останнє повідомлення про збиті іранські Shahed-136 в Україні надійшло 17 листопада 2022 року. Якщо інформація підтвердиться, то цілком можливо, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених БПЛА", - йдеться у зведенні.

Днями ЗМІ повідомляли, що Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, які планує використати у війні проти України.

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