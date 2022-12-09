Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що сесія міськради прийняла рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Ірпеня" британській зірці стріт-арту Бенксі.

Джерело: Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушин: "Всесвітньовідомий англійський художник Бенксі та керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін стали почесними громадянами Ірпеня. Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради".

Деталі: Мер нагадав, що на одному зі зруйнованих окупантами будинків в Ірпені Бенксі залишив графіті, привернувши увагу світу до руйнувань у місті в результаті агресії та "увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження".

Повідомляється, що Андрій Букін, який теж став почесним громадянином міста, особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня.

Що було раніше: У листопаді 2022-го на Київщині побував всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі (Banksy). Він залишив на руїнах Горенки, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та в центрі Києва 7 графіті.

Знати більше: Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?