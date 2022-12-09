Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бенксі став почесним громадянином Ірпеня

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 9 грудня 2022, 14:26
Графіті Бенксі в Ірпені

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що сесія міськради прийняла рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Ірпеня" британській зірці стріт-арту Бенксі.

Джерело: Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушин: "Всесвітньовідомий англійський художник Бенксі та керівник регіональної філії Південно-Західної залізниці Андрій Букін стали почесними громадянами Ірпеня. Таке рішення ухвалили на сесії Ірпінської міської ради".

 

Деталі: Мер нагадав, що на одному зі зруйнованих окупантами будинків в Ірпені Бенксі залишив  графіті, привернувши увагу світу до руйнувань у місті в результаті агресії та "увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження".

Повідомляється, що Андрій Букін, який теж став почесним громадянином міста, особисто координував допомогу з евакуації залізницею мешканців Ірпеня.

Що було раніше: У листопаді 2022-го на Київщині побував всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі (Banksy). Він залишив на руїнах Горенки, Ірпеня, Бородянки, Гостомеля та в центрі Києва 7 графіті. 

Знати більше: Залишити як є чи передати до музею: що робити з творами Бенксі на Київщині?

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьІрпінь
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЖурналісти порахували військові об’єкти РФ в окупованому Криму

Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів

фотоСБУ викрила ще одного поплічника ворога в рясі

відеоАзовець "Редіс" передав послання з Туреччини

США неформально схвалили удари України всередині РФ - ЗМІ

Постпред Британії при ООН відповіла на російські закиди про постачання зброї Україні

Усі новини...
Київська область
Київщина намагається вкрасти в Києва понад 3 тисячі гектарів Біличанського лісу – справу розглядає ОАСК 
У багатьох областях України оголошували повітряну тривогу
В найближчі дні половина Київщини буде без світла – ОВА
Останні новини
16:43
фотоРосіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
16:41
Президент Литви: Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно - це пастка
16:37
В Херсон повернули світло й тепло
16:15
В Україні завершується збирання зернових: скільки тонн вдалось намолотили в умовах війни
15:49
відеоВ Осло вручили Нобелівську премію миру лауреатам з України, РФ та Білорусі
15:36
Росія влаштувала демарш Фінляндії через спалений прапор РФ у Гельсінкі
15:33
Поліція зафіксувала 47 тисяч воєнних злочинів з боку окупантів із 24 лютого
15:20
У ЄС посилились розбіжності щодо проєкту обмеження ціни на газ
14:44
Німеччина передасть Україні 36 тисяч ковдр, які спершу хотіли продати на аукціоні
14:35
Герой і "Привид Вінниччини": що відомо про пілота з позивним Karaya
Усі новини...