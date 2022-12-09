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ЦНС: Медведєв хоче створити в Росії партію "радикалів"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 16:44
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Центр національного спротиву повідомляє, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв планує створити в Росії "радикальний аналог" партії Володимира Путіна "Единая Россия".

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Є повідомлення, що експрезидент (Росії - ред.) Дмитро Мєдведєв також готується створити лялькову партію. За планом він має стати радикальним аналогом "Единой России" та замінити в цій ролі Володимира Жириновського, аби взяти під контроль невдоволених "м’якістю Путіна" радикалів".

Деталі: ЦНС повідомляє, що російські еліти "почали готуватись до турбулентності", а деякі з них почали використовувати ситуацію для нарощування сили, створюючи дисбаланс всередині Кремля, зокрема очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров.

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Теми: РосіяМедведєв
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