У Москві "завершилася мобілізація", понад 10 чоловіків схопили на вулиці – правозахисники
Військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників, понад 10 осіб було схоплено на вулиці.
Джерело: "Медуза" з посиланням на правозахисний центр "Меморіал"
Деталі: Правозахисники повідомили, що в п'ятницю понад десять осіб було схоплено на вулиці і доставлено до військкомату.
Дослівно "Меморіал": "Чоловіків хапали просто на вулиці й навіть на роботі – одного забрали з кав'ярні. Поліцейські зняли з себе розпізнавальні знаки і не представилися.
Їх досі утримують у військкоматі. Близькі одного з затриманих розповіли нашим юристам, що до нього застосовували силу і змусили пройти медогляд. Наразі зв'язку ні з ким із чоловіків немає".
Більше деталей: У "Меморіалі" наголосили, що облави на призовників незаконні. На призовні заходи мають викликати повістками, а вручати їх – не раніше, ніж за три дні до терміну явки.
Передісторія:
- Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
- 31 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.
- 1 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен.