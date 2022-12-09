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У Москві "завершилася мобілізація", понад 10 чоловіків схопили на вулиці – правозахисники

Катерина ТищенкоП'ятниця, 9 грудня 2022, 20:11
російські мобілізовані, ілюстративне фото Getty Images

Військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників, понад 10 осіб було схоплено на вулиці.

Джерело: "Медуза" з посиланням на правозахисний центр "Меморіал"

Деталі: Правозахисники повідомили, що в п'ятницю понад десять осіб було схоплено на вулиці і доставлено до військкомату.

Дослівно "Меморіал": "Чоловіків хапали просто на вулиці й навіть на роботі – одного забрали з кав'ярні. Поліцейські зняли з себе розпізнавальні знаки і не представилися.

Їх досі утримують у військкоматі. Близькі одного з затриманих розповіли нашим юристам, що до нього застосовували силу і змусили пройти медогляд. Наразі зв'язку ні з ким із чоловіків немає".

Більше деталей: У "Меморіалі" наголосили, що облави на призовників незаконні. На призовні заходи мають викликати повістками, а вручати їх – не раніше, ніж за три дні до терміну явки.

Передісторія:

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  • Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
  • 31 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак він зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ.
  • 1 листопада прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Путіна після консультації з юристами дійшли висновку, що указ про завершення призову в рамках мобілізації не потрібен.

Теми: Росіямобілізація
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