У Москві "завершилася мобілізація", понад 10 чоловіків схопили на вулиці – правозахисники

Військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників, понад 10 осіб було схоплено на вулиці.

Джерело: "Медуза" з посиланням на правозахисний центр "Меморіал"

Деталі: Правозахисники повідомили, що в п'ятницю понад десять осіб було схоплено на вулиці і доставлено до військкомату.

Дослівно "Меморіал": "Чоловіків хапали просто на вулиці й навіть на роботі – одного забрали з кав'ярні. Поліцейські зняли з себе розпізнавальні знаки і не представилися.

Їх досі утримують у військкоматі. Близькі одного з затриманих розповіли нашим юристам, що до нього застосовували силу і змусили пройти медогляд. Наразі зв'язку ні з ким із чоловіків немає".

Більше деталей: У "Меморіалі" наголосили, що облави на призовників незаконні. На призовні заходи мають викликати повістками, а вручати їх – не раніше, ніж за три дні до терміну явки.

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