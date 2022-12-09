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Єрмак сказав журналістам із Ватикану, чого чекає від Папи Франциска

Олена РощінаП'ятниця, 9 грудня 2022, 22:42
Андрій Єрмак і журналісти католицьких ЗМІ, фото ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 9 грудня провів зустріч із журналістами з Ватикану та представниками католицьких засобів масової інформації. 

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Під час розмови Єрмак відповів на запитання, які стосувалися відносин між Україною та Ватиканом, і розповів про внесок, який може зробити Папа Франциск у закінчення несправедливої війни, яку розпочала Росія. 

Керівник офісу Володимира Зеленського назвав сильними нещодавні заяви Папи Римського про український народ як про народ-мученик, який потерпає від жорстокості військ, що вторглися. 

Він нагадав, що понтифік прямо заявив, що нападником є російська держава.

Пряма мова Єрмака: "У Папи Франциска є така сильна зброя, як віра мирян і слово Боже, і вона дуже потрібна нашій країні. Ми сподіваємося, що він підтримає Україну на шляху до справедливого миру".

Деталі: На зустрічі були: журналіст National Catholic Reporter Крістофер Вайт (США), спеціальний журналіст La Croix у Ватикані Лу Безмон де Сенневіль (Франція), журналіст ACI Stampa/EWTN Андреа Гальярдуччі (Італія), представник прес-агентства ANSA Мануела Туллі (Італія), фотожурналіст Марчін Мазур (Велика Британія) та журналіст офіційного ЗМІ Ватикану Vatican News Сальваторе Чернуціо. 

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Теми: Андрій ЄрмакПапа Римськийцерквавійна
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