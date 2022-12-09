Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 22:59
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що побоюється можливості розширення війни в Україні до "великої війни між НАТО й Росією", але вважає, що цього вдасться уникнути.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Столтенберг сказав в інтерв’ю NRK, оприлюдненому у п’ятницю.

"Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути", – сказав він, зазначивши, що Альянс посилив присутність на східному флангу.

На думку генсека НАТО, Путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів: "Найважливіше завдання НАТО – запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день".

Столтенберг вважає, що Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки – він мобілізує ще більше підтримки для України", – констатував він.

Водночас генсек Альянсу застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу", – наголосив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні, тому країни Альянсу повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

Теми: НАТОвійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено о 01:15Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати, в ОВА пояснили про "2-3 місяці" та спростували заклики до евакуації

вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі

фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер

Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини

фото, оновлено від 16:43Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні

фотоСотні тисяч готівки та сухпайки окупантів: що виявила СБУ в УПЦ МП на Харківщині

Усі новини...
Путін допустив, що у воєнній доктрині РФ з'явиться превентивний ядерний удар
Окупанти фактично зруйнували Бахмут – Зеленський
Снаряди для HIMARS і 155-мм артилерії, посилення ППО: деталі нового пакета допомоги США
Росіяни завдали ракетний удар по Сумщині
Останні новини
01:59
Сумщина: росіяни обстріляли дві прикордонні громади
01:15
оновлено о 01:15Одещина: влада попереджає про тривалу відсутність світла і просить за можливості виїхати, в ОВА пояснили про "2-3 місяці" та спростували заклики до евакуації
00:35
"Підсмажилося близько 200 окупантів": мер Мелітополя розповів подробиці ударів по базах ворога
23:50
Українські пісні, які вийшли в листопаді: добірка
23:41
Понад 1,5 мільйона людей зараз без світла лише на Одещині – Зеленський
23:25
Бенксі продає 50 унікальних робіт на підтримку України
23:03
вітаюЧвертьфінал ЧС-22: Марокко вибило Португалію з турніру, Франція пройшла далі
22:33
Ердоган натякнув, що у 2023 році балотуватиметься у президенти востаннє
22:19
Зеленський: Якщо немає ракетних ударів, це не означає, що немає проблем
21:55
фото, відеоУ Мелітополі горить лігво окупантів – мер
Усі новини...