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Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 21:59
Столтенберг боїться, що війна в Україні може перерости у війну між НАТО й Росією
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що побоюється можливості розширення війни в Україні до "великої війни між НАТО й Росією", але вважає, що цього вдасться уникнути.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Столтенберг сказав в інтерв’ю NRK, оприлюдненому у п’ятницю.

"Я побоююсь, що війна в Україні вийде з-під контролю й переросте у велику війну між НАТО й Росією. Але я впевнений, що нам вдасться цього уникнути", – сказав він, зазначивши, що Альянс посилив присутність на східному флангу.

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На думку генсека НАТО, Путін не може сумніватися в готовності Альянсу захищати своїх членів: "Найважливіше завдання НАТО – запобігти повномасштабній війні в Європі, й саме над цим ми працюємо кожен день".

Столтенберг вважає, що Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки – він мобілізує ще більше підтримки для України", – констатував він.

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Водночас генсек Альянсу застеріг, що не варто недооцінювати небезпеку ситуації, в якій перебуває світ.

"Ми постали перед випробуванням того, чи може свобода дати відсіч авторитарному режиму. Розумію тих, хто вважає, що ціни на їжу й електрику надто високі. Це – болюча ціна, яку платимо ми в Європі. Але якщо Путін переможе Україну й поставить під загрозу нашу свободу, нам доведеться заплатити ціну набагато вищу", – наголосив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні, тому країни Альянсу повинні продовжувати надавати підтримку Україні.

Теми: НАТОвійнаРосіяУкраїна
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