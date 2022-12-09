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Посли G7 відреагували на відставку суддів КСУ: Перед призначенням нових – ухваліть реформу

"Європейська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 23:15
ФОТО: FB КСУ

Посли країн "Групи семи" в п'ятницю прокоментували повідомлення про відставку трьох суддів Конституційного суду України, які були призначені за квотою Верховної Ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"G7 взяли до уваги відставку трьох суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу", – йдеться в заяві послів G7 у Twitter.

Питання реформи Конституційного суду в Україні обговорюється понад два роки – після скандального рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Питання реформи впирається у вдосконалення процедури відбору суддів КСУ й недопущенні втручання в його діяльність.

Зазначимо, що реформа Конституційного суду є однією із семи вимог ЄС для просування України на шляху до Євросоюзу. Згідно з аналізом консорціуму українських аналітичних центрів та аналітиків, у серпні сфера реформи КСУ була абсолютним аутсайдером, але нині почала рухатися. Експерти оцінили ситуацію на 3 з 10 балів.

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У середу стало відомо, що Конституційний суд України на спеціальному засіданні підтримав відставку трьох суддів – Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка. Вони подали заяву про звільнення після зриву пленарного засідання з обрання голови КСУ. Усі троє суддів були призначені за квотою парламенту, тому незабаром Верховна Рада обиратиме нових суддів Конституційного суду.

Фахівці Фундації DEJURE, яка спеціалізується на судовій реформі, бачать у цьому небезпеку встановлення Офісом президента контролю над КСУ, оскільки більшість у парламенті належить президентській партії.

Посли "Групи семи" натомість вказують, що перед призначенням нових суддів необхідно ухвалити законопроєкт №7662 про реформу Конституційного суду. У першому читанні документ було ухвалено 6 вересня.

Згідно із законопроєктом, висунення суддів від Верховної Ради відбуватиметься на безпартійній основі, а для проведення конкурсу на посаду судді КСУ буде створена Дорадча група експертів, яка складатиметься із шести людей: по одній призначатимуть президент, уряд і парламент, ще три  З’їзд суддів.

Наприкінці листопада Венеційська комісія надала висновок щодо законопроєкту №7662, де оцінила його як такий, що загалом сприяє виконанню попередніх рекомендацій. Водночас українські експерти вважають, що рекомендації "Венеційки" в цьому випадку є шкідливими й можуть загальмувати рух України в ЄС.

Читайте більше: ЄС має зупинити катастрофу в Україні, яку створює рішення Венеційської комісії.

Теми: G7КС
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