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Заступник генсека ООН збирається в Україну для аналізу гуманітарної ситуації 

"Українська правда"П'ятниця, 9 грудня 2022, 22:58
Заступник генсека ООН збирається в Україну для аналізу гуманітарної ситуації 
Мартін Гріффітс, фото AFP via Getty Images

Наступного тижня Україну відвідає заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який проаналізує ефективність гуманітарної допомоги в умовах зими.

Джерело: речник генсека Стефан Дюжаррік, кореспондент "Укрінформу" у Нью-Йорку

Деталі: Гріффітс перебуватиме в Україні з 12 до 15 грудня, зустрінеться з урядовцями, партнерами ООН з гуманітарних організацій, представниками неурядових організацій і дипломатичного корпусу, а також людьми, котрі постраждали від війни, зазначив Дюжаррік.

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За словами речника, заступник генсека Організації Об'єднаних Націй "проаналізує ефективність гуманітарного реагування та нові виклики, які виникають у зв'язку з пошкодженнями інфраструктури та зимовими морозами".

У Миколаєві Гріффітс відвідає місце проживання внутрішньо переміщених осіб та хлібопекарню, яка працює за підтримки ООН.

У Херсоні він огляне пункт розподілу гуманітарної допомоги.

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Теми: ООНУкраїнаМиколаївХерсон
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