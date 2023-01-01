Росія вигадала причини обстрілу столичного готелю та Протасового Яру

Міноборони Росії повідомляє, що напередодні Нового року обстріляло Київ, завдавши удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Джерело: Міноборони РФ, яке цитують пропагандисти

Деталі: Також нібито уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому нібито Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом.

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