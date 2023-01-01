Росія вигадала причини обстрілу столичного готелю та Протасового Яру

Міноборони Росії повідомляє, що напередодні Нового року обстріляло Київ, завдавши удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Джерело: Міноборони РФ, яке цитують пропагандисти

Деталі: Також нібито уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

Реклама:

Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому нібито Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом.

Нагадаємо:

Росія обстріляла Київ 31 грудня. Було пошкоджено будівлю столичного готелю, Протасів Яр і будівлю одного з київських інститутів.

Пізніше у ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed, з них 45 збиті.

На Київщині збили усі 32 з 32 шахедів.