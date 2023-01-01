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Росія вигадала причини обстрілу столичного готелю та Протасового Яру

Роман ПетренкоНеділя, 1 січня 2023, 15:22
готел у києві внаслідок російського обстрілу 31 грудня, фото оп

Міноборони Росії повідомляє, що напередодні Нового року обстріляло Київ, завдавши удару по "оборонно-промисловому комплексу України, задіяному у виготовленні ударних безпілотників".

Джерело: Міноборони РФ, яке цитують пропагандисти

Деталі: Також нібито уражено стоянки зберігання та місця запуску ударних БПЛА.

Окупанти заявили, що цілі досягнуті, тому нібито Україна не зможе атакувати Росію найближчим часом.

Нагадаємо:

  • Росія обстріляла Київ 31 грудня. Було пошкоджено будівлю столичного готелю, Протасів Яр і будівлю одного з київських інститутів.
  • Пізніше у ніч з 31 грудня на 1 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed, з них 45 збиті.
  • На Київщині збили усі 32 з 32 шахедів.

Теми: КиївобстрілРосіясвяткування
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