31 грудня росіяни вперше запускали ракети з Каспійського моря – ОК "Південь"

Під час ракетної атаки 31 грудня росіяни вперше застосували ракетоносії з Каспійського моря.

Джерело: керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Характерним для вчорашнього ракетного обстрілу було те, що застосовувались ракетоносії з Каспію. Це вперше за період повномасштабного вторгнення було зафіксовано.

Напевно, на чорноморське узбережжя їм (росіянам – ред.) уже складніше доставляти запаси. Це говорить про те, що тримання під вогневим контролем логістики на лівобережжі, в тому числі, нам вдається досить вдало".

Деталі: Гуменюк повідомила, що в Чорному морі наразі корабельне угруповання противника зменшилося до 5 одиниць, і ракетоносії перебувають у пунктах базування.

Водночас вона не виключила, що росіяни продовжуватимуть застосування дронів із південного напрямку, зазначивши, що між атаками дронів-камікадзе росіянам потрібен не такий великий проміжок часу, як між ракетними атаками.

"Час від одної атаки до іншої вони використовують для збору даних для підбору координат, орієнтування свого вбивчого напрямку. Зараз загострюється необхідність замовчування результатів ракетних ударів, тому що для них дуже ускладнений збір інформації по розвідданим", - наголосила Гуменюк.

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Тому вона закликала не повідомляти деталі про наслідки ударів ворога по об’єктах критичної інфраструктури.

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