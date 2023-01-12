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Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 січня 2023, 12:29
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Однією з причин, чому ЄС не карав Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання самої України.

Про це за своїми джерелами повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", - написав він у своєму Twitter.

Як повідомлялося, у Брюсселі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії - країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, запланованого на початок лютого.

Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".

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Теми: Білорусьсанкції
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