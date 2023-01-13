Експрезидент Саркозі міг отримати 300 тисяч євро за виступ на події в Москві, де хвалив Путіна - ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі міг отримати 300 тисяч євро у зв’язку з участю у прийомі Російського фонду прямих інвестицій п’ять років тому.

Про це заявило видання Médiapart на підставі отриманих банківських документів, інформацію поширили ще низка видань, пише "Європейська правда".

Журналісти з’ясували, що Саркозі отримав два перекази на загальну суму 300 тисяч євро за кілька місяців перед та після виступу в 2018 році на новорічному прийомі фонду, де схвально висловлювався про Росію і Владіміра Путіна.

Серед іншого, він сказав, що "Росія знову стала великим геополітичним гравцем, це її місце, її історична роль, її призначення". Саркозі також заявив, що "завжди був другом Путіна" і що "з ним можна говорити, навіть якщо є розбіжності у позиціях".

Як пише Médiapart, у жовтні 2018 року Саркозі отримав на свій рахунок у Франції 200 тисяч євро, а у лютому 2019 року - ще 100 тисяч. Гроші надійшли від маловідомої фірми RS Capital Limited. Журналісти з’ясували, що Російський фонд прямих інвестицій має дочірню компанію з такою назвою, зареєстровану в ОАЕ.

Ніколя Саркозі відмовився коментувати ці перекази.

У пресслужбі Російського фонду прямих інвестицій Médiapart заявили, що "жодних виплат пану Саркозі у зв’язку з його участю у заходах РФПІ, не було", а на запитання про те, чи це фонд переказав Саркозі 300 тисяч євро не відповіли.

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Нагадаємо, у 2021 році Саркозі запідозрили у "торгівлі впливом" за участі російської фірми.

У вересні 2021 року його визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року; також триває апеляційний розгляд у "справі про прослуховування" - в якій Саркозі вже отримав реальний термін, але оскаржив вирок.

"ЄвроПравда" детально розповідала про звинувачення проти експрезидента Саркозі у статті Президентів по весні саджають: за що карають екслідера Франції Ніколя Саркозі