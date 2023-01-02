Мешканців Київщини попереджають про вибухи: Зберігайте спокій

Мешканців Київщини попереджають про роботу саперів у понеділок: можливі звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Деталі: 2 січня з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

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Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо буде чути звуки вибухів.

Дослівно: "Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів".