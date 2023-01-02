Мешканців Київщини попереджають про вибухи: Зберігайте спокій
Понеділок, 2 січня 2023, 11:45
Мешканців Київщини попереджають про роботу саперів у понеділок: можливі звуки вибухів.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація
Деталі: 2 січня з 14:00 до 16:00 у Бучанському районі сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Також протягом дня у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо буде чути звуки вибухів.
Дослівно: "Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів".