На Полтавщині також збили "Шахед" вночі – звіт ОВА

У Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях у ніч на 2 січня знищили ворожі дрони-камікадзе, поблизу Дніпра також збили ракету, Чернівгіська, Харківська й Сумська області зазнали обстрілів, на лінії фронту особливо "гаряче".

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій станом на 2 січня

Деталі: На Київщині внаслідок чергової масованої атаки дронами вночі було пошкоджено приватні будинки в декількох районах. Повідомлень про постраждалих та жертв не надходило. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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У столиці внаслідок нічної атаки та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури – аварійні відключення електроенергії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Полтавщина: під час повітряної тривоги цієї ночі у Кременчуцькому районі силами ППО ЗСУ було збито один БПЛА типу "Шахед".

Чернігівщина: за минулу добу – мінометний обстріл, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

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Сумщина: 1 січня ввечері росіяни із артилерії обстріляли Миропільську та Краснопільську громаді, а а загалом минулої доби під ворожим вогнем були 5 громад: Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Краснопільська та Білопільська. Внаслідок обстрілу Білопільскої громади пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. а також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату.

Харківщина: на Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка.

У Куп'янську через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Поранення отримала 78-річна жінка. Допомогу надали на місці.

Детальна інформація щодо наслідків атак минулої доби уточнюється.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір'я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: вночі область атакували російські ракети, дрони-камікадзе та важка артилерія. Українська ППО збила усі чотири повітряні цілі противника: ракету та три "Шахеди". У Кам’янському районі уламки знищеного дрона упали на приватне підприємство. Сталася пожежа. Без жертв.

Нікопольський район росіяни атакували чотири рази. Обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганець. Без жертв.

Наслідки атаки з’ясовуються.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Білогорівки.

Загарбники несуть великі втрати від українських артилерії та піхоти і відступають.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку вогонь росіян зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Щодня росіяни несуть значні втрати на фронті.

Також на Луганщині вчергове посилені фільтраційні заходи: росіяни шукають корегувальників.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї.

Крім того, під обстріли протягом доби потрапив і Торецьк, там за добу пошкоджено 22 будинки, насосна станція та ЛЕП на окраїні міста.

1 січня вдень – обстріли с. Іванопілля Костянтинівської громади, пршкоджено житлові будинки иа приватний транспорт.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Тернів і Діброви.

На Бахмутському напрямку протягом доби обстріляно понад 15 населених пунктів: Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар.

Миколаївщина: вночі російські окупаційні війська знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе "Шахед".На Миколаївщині знищено 7 ворожих дронів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина: російські війська завдають удари по громадам Бериславського та Херсонського районів.

За інформацією ГШ ЗСУ, від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львове, Іванівка, Понятівка, Дар‘ївка, Інгулець, Садове, Інженерне, Антонівка, Станіслав та Херсон.

Окупаційні війська обстрілюють із мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

Окупанти не припиняють бити по Херсону.

Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна – поранена.

Загалом у області минулої доби через ворожі обстріли 4 людини дістали поранення, одна людина загинула.

Нагадаємо: За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 2 січня було знищено усі 39 ударних БпЛА, випущених Роісєю по Україні. Однак місцева влада повідомила про пошкодження об'єктів енергетики в Києві та в Київській області.