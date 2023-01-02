Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині також збили "Шахед" вночі – звіт ОВА

Олена РощінаПонеділок, 2 січня 2023, 11:12

У Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях у ніч на 2 січня знищили ворожі дрони-камікадзе, поблизу Дніпра також збили ракету, Чернівгіська, Харківська й Сумська області зазнали обстрілів, на лінії фронту особливо "гаряче". 

Джерело: дані голів обласних військових адміністрацій станом на 2 січня

Деталі: На Київщині внаслідок чергової масованої атаки дронами вночі було пошкоджено приватні будинки в декількох районах. Повідомлень про постраждалих та жертв не надходило. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Реклама:

У столиці внаслідок нічної атаки та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури – аварійні відключення електроенергії. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Полтавщина: під час повітряної тривоги цієї ночі у Кременчуцькому районі силами ППО ЗСУ було збито один БПЛА типу "Шахед".

Чернігівщина: за минулу добу – мінометний обстріл, Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань. Вночі – без обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Сумщина: 1 січня ввечері росіяни із артилерії обстріляли Миропільську та Краснопільську громаді, а а загалом минулої доби під ворожим вогнем були 5 громад: Есманьська, Глухівська, Шалигинська, Краснопільська та Білопільська. Внаслідок обстрілу Білопільскої громади пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. а також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату. 

Харківщина: на Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка.

У Куп'янську через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Поранення отримала 78-річна жінка. Допомогу надали на місці.

Детальна інформація щодо наслідків атак минулої доби уточнюється. 

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Темирівка, Новоданилівка, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Білогір'я, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Плавні, Кам'янське, Степове.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Наслідки уточнюються. 

Дніпропетровщина: вночі область атакували російські ракети, дрони-камікадзе та важка артилерія. Українська ППО збила усі чотири повітряні цілі противника: ракету та три "Шахеди". У Кам’янському районі уламки знищеного дрона упали на приватне підприємство. Сталася пожежа. Без жертв.

Нікопольський район росіяни атакували чотири рази. Обстріляли з важкої артилерії Нікополь та Марганець. Без жертв. 

Наслідки атаки з’ясовуються.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Білогорівки.

Загарбники несуть великі втрати від українських артилерії та піхоти і відступають.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новоселівського, Стельмахівки і М’ясожарівки.

На Лиманському напрямку вогонь росіян зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Щодня росіяни несуть значні втрати на фронті. 

Також на Луганщині вчергове посилені фільтраційні заходи: росіяни шукають корегувальників.

Ситуація в області залишається складною. 

Донеччина: впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн Торецької громади із важкого озброєння та стрілецької зброї. 

Крім того, під обстріли протягом доби потрапив і Торецьк, там за добу пошкоджено 22 будинки, насосна станція та ЛЕП на окраїні міста.

1 січня вдень – обстріли с. Іванопілля Костянтинівської громади, пршкоджено житлові будинки иа приватний транспорт. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь зафіксовано неподалік Тернів і Діброви.

На Бахмутському напрямку протягом доби обстріляно понад 15 населених пунктів: Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар.

Миколаївщина: вночі російські окупаційні війська знову атакували південь країни ударними дронами-камікадзе "Шахед".На Миколаївщині знищено 7 ворожих дронів. Інформація щодо наслідків уточнюється. 

Херсонщина: російські війська завдають удари по громадам Бериславського та Херсонського районів. 

За інформацією ГШ ЗСУ, від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Тягинка, Новотягинка, Львове, Іванівка, Понятівка, Дар‘ївка,  Інгулець, Садове, Інженерне, Антонівка, Станіслав та Херсон.

Окупаційні війська обстрілюють із мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

Окупанти не припиняють бити по Херсону.

Внаслідок чергового російського обстрілу одна людина загинула, одна – поранена.

Загалом у області минулої доби через ворожі обстріли 4 людини дістали поранення, одна людина загинула.

Нагадаємо: За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 2 січня було знищено усі 39 ударних БпЛА, випущених Роісєю по Україні. Однак місцева влада повідомила про пошкодження об'єктів енергетики в Києві та в Київській області.

Теми: війнаШахедПолтавська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням миколаївського ліцею потрібне укриття
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: