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На Львівщині затримали російського агента – СБУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 січня 2023, 11:22
На Львівщині затримали російського агента – СБУ
фото прокуратури

Контррозвідники Служби безпеки затримали на Львівщині російського агента, який збирав розвіддані для окупантів.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Львівської області

Деталі: Правоохоронці підозрюють мешканця Лиману Донецьої області у передачі інформації представнику терористичної організації.

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За даними слідства, у травні 2022 року чоловік через заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники" надсилав представникам незаконного збройного формування так званої "ДНР" дані про місця дислокації, способи пересування та маскування підрозділів Збройних сил України на території Лиманської територіальної громади.

Згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.

За даними СБУ, під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів і продовжив збір інформації для ворожої спецслужби.

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Поплічника ворога викрили на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР".

Під час оперативних заходів у зловмисника виявили мобільний телефон із листуванням із ворогом.

На підставі зібраних доказів мешканцю Лимана повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теми: ЛьвівщинаколабораціяСБУпрокуратура
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