Колишній генерал НАТО очікує перемир'я у 2023 році

Колишній генерал Бундесверу і НАТО Ганс-Лотар Домрезе очікує припинення вогню в агресивній війні Росії проти України наприкінці цього року.

Про це він сказав в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

"Я очікую перемир'я на початку літа, коли про це скажуть обидві сторони: "Тепер це більше не має сенсу". Припинення вогню настане десь у 2023 році", – заявив Домрезе.

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Швидше за все, між лютим і травнем виникне ситуація, "в якій обидві сторони зрозуміють, що вони нікуди не рухаються", вважає колишній генерал. "Це буде момент для переговорів про припинення вогню", – сказав він.

Але це не означає мир на тривалий час. "Перемир'я означає: ми припиняємо стріляти. Переговори, ймовірно, займуть багато часу, вам потрібен посередник: можливо, генеральний секретар ООН Гутерріш, президент Туреччини Ердоган або прем'єр-міністр Індії Моді - хоча ніхто насправді не нав'язує себе", – зазначив Домрезе.

На його думку, досягнення рішення можливе лише за умови, що воно буде прийнятним для обох сторін, "навіть якщо Путін насправді хотів би мати всю Україну, а Зеленський хотів би знову звільнити всю Україну". Як можливе рішення ексгенерал назвав "відмову Зеленського від вимоги негайної реінтеграції таких територій, як Крим, в Україну - можна було б домовитися про перехідний період".

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Нагадаємо, міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що сил України недостатньо для того, щоби в осяжному майбутньому здобути перемогу у війні збройним шляхом, тобто повернути всі окуповані території включно з Кримом.