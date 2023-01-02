Серед загиблих у Макіївці були мобілізовані із Самарської області – російський губернатор
Серед російських військових, знищених у тимчасово окупованій Макіївці, були мобілізовані із Самарської області РФ.
Джерело: російське видання "Медуза", регіональні російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області Дмитра Азарова
Пряма мова Азарова: "Під ударом ворожих сил опинилися, зокрема, і наші земляки. Є поранені, на жаль, є загиблі. Наразі відомості уточнюються".
Деталі: Сім'ям військовослужбовців для уточнення інформації він порадив звертатися до військкоматів і на гарячу лінію Міноборони РФ.
У групі самарських мобілізованих повідомили, що внаслідок удару по Макіївці все "ротне майно знищене, залишилося під завалами".
Дружина одного із самарських мобілізованих розповіла журналістам, що внаслідок обстрілу бази було "багато загиблих", багато солдатів "розірвало на частини".
Вона додала, що військові, які вижили, залишилися "практично голі", оскільки переважна частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі ПТУ.
Передісторія:
- Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Віни додав, що подібне може повторитися.
- Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявляє, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.
- Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не боятися вмирати, мовляв, "життя сильно переоцінене", а смерть все одно неминуча.