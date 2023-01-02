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Серед загиблих у Макіївці були мобілізовані із Самарської області – російський губернатор

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 17:15
Серед загиблих у Макіївці були мобілізовані із Самарської області – російський губернатор
Обвалене приміщення ПТУ у Макіівці. Фото "РИА Новости"

Серед російських військових, знищених у тимчасово окупованій Макіївці, були мобілізовані із Самарської області РФ.

Джерело: російське видання "Медуза", регіональні російські ЗМІ з посиланням на губернатора Самарської області Дмитра Азарова

Пряма мова Азарова: "Під ударом ворожих сил опинилися, зокрема, і наші земляки. Є поранені, на жаль, є загиблі. Наразі відомості уточнюються".

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Деталі: Сім'ям військовослужбовців для уточнення інформації він порадив звертатися до військкоматів і на гарячу лінію Міноборони РФ.

У групі самарських мобілізованих повідомили, що внаслідок удару по Макіївці все "ротне майно знищене, залишилося під завалами".

Дружина одного із самарських мобілізованих розповіла журналістам, що внаслідок обстрілу бази було "багато загиблих", багато солдатів "розірвало на частини".

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Вона додала, що військові, які вижили, залишилися "практично голі", оскільки переважна частина одягу і продуктів залишилася в зруйнованій будівлі ПТУ.

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Теми: Донецька областьРосіявійна
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