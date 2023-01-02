Попри втрати, окупанти продовжують наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб

Станом на вечір 2 січня окупанти продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА "Шахед-136". Усі ці дрони було збито.

Противник, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Ворог обстрілював українські населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега Дніпра.

Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.