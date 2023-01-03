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Сумщина: ворог завдав 70 ударів, пошкоджено школу

"Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 00:20
Ілюстративне ФОТО GETTY

2 січня російські окупанти завдали 70 ударів по Сумській області, у Білопільській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії, загалом було 42 "прильоти".

По Шалигинській громаді росіяни били із мінометів, зафіксовано 3 "прильоти".

Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24, на території громади вибухнули 5 ракет типу НУРС.

По Білопільській громаді росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру, було 20 "прильотів". На території громади внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач і знищений автомобіль УАЗ.

Теми: Сумська областьобстріл
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