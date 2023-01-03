Росіяни 79 разів вдарили по Херсонщині: 2 загиблих
Вівторок, 3 січня 2023, 09:36
Дві людини загинули та 9 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 2 січня.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".
Деталі: За його словами, загарбники били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон росіяни атакували 32 рази – ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.
ВІДЕО ДНЯ