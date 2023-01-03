Росіяни 79 разів вдарили по Херсонщині: 2 загиблих

Наслідки російських ударів по Херсонщині. Фото з Telegram Янушевича

Дві людини загинули та 9 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 2 січня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram



Пряма мова Янушевича: "Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості".

Деталі: За його словами, загарбники били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.



Херсон росіяни атакували 32 рази – ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

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