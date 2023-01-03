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Росія вивела на бойове чергування у Чорне море шість кораблів – ВМС

Олена РощінаВівторок, 3 січня 2023, 08:47

Російське командування вивело в Чорне море до 6 військових кораблів, ще один чергує в Азовському морі.

Джерело: дані Військово-морські сили ЗСУ 

Деталі: За даними ВМС Збройних сил України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів.

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В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.

У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

ВІДЕО ДНЯ
  • до Азовського моря – 27 суден, із них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 30 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
 

Теми: Чорне мореАзовське мореРосіявійна
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