Росія вивела на бойове чергування у Чорне море шість кораблів – ВМС
Вівторок, 3 січня 2023, 08:47
Російське командування вивело в Чорне море до 6 військових кораблів, ще один чергує в Азовському морі.
Джерело: дані Військово-морські сили ЗСУ
Деталі: За даними ВМС Збройних сил України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 6 ворожих кораблів.
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В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель.
У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
ВІДЕО ДНЯ
- до Азовського моря – 27 суден, із них 7 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 30 суден, з них 7 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.