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На Київщині можуть лунати вибухи – тренуються сапери

Ірина БалачукВівторок, 3 січня 2023, 10:04
Сапери ДСНС. Фото з Telegram ДСНС

3 січня на території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів, у зв’язку чим можуть лунати звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація в Telegram

Дослівно ОВА: "Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів".

Деталі: Влада просить жителів регіону зберігати спокій, бути обачними і довіряти інформації лише з офіційних джерел.

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Теми: Київська областьвійнавибух
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